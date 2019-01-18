Длился 16 часов. Причиной госпитализации Арбениной стал сердечный приступ

Состояние рок-певицы уже стабилизировалось, пока она продолжает находиться во французской клинике.

СМИ выяснили причину госпитализации 44-летней солистки рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной. Как уточняет РИА "Новости", певицу доставили в больницу во Франции с сердечным приступом. По данным агентства, он длился 16 часов.

— Приступ продолжался 16 часов, и до сих пор медикам не удаётся полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось и угрозы жизни нет, — заявила агентству PR-директор артистки Мария Кохель.

Ранее сообщалось, что Арбенина попала во французскую клинику после катания на лыжах. По словам Кохель, солистка рок-группы не собирается отменять концерты, которые запланированы в рамках юбилейного тура.