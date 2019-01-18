Орнитологи: В Москве птиц настигла депрессия из-за переменчивой погоды

Кроме того, резкая смена погоды может создать птицам трудности при добыче себе еды.

Смена оттепелей заморозками вызывает у птиц депрессию и снижает их выживаемость. Об этом рассказал руководитель проекта "Орнитарий" в столичном парке "Сокольники" Вадим Мишин.

— Любые перепады, колебания через ноль, снижение атмосферного давления птицы переносят очень плохо — у них начинается депрессия, они плохо питаются. Есть, например, метеочувствительные люди, а птицы ещё более метеочувствительные, — приводит его слова Агентство городских новостей "Москва".

По словам Мишина, орнитологи могут определить снижение атмосферного давления по поведению птиц. Кроме того, если в этот период сделать птице операцию, то резко увеличивается вероятность возникновения у неё осложнений. Похолодание чревато проблемами с добычей корма: всё то, чем птицы могли бы питаться, замораживается. Однако здесь могут помочь люди, просто-напросто кормя птиц.