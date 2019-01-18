Пенсионер потребовал от Зюганова объяснений из-за скандала с премиями в Хакасии

Пожилой мужчина возмущён действиями губернатора-коммуниста Коновалова и огромными премиями его "ближнему кругу".

Пенсионер из Хакасии написал письмо лидеру КПРФ Геннадию Зюганова из-за скандала с 500-процентными премиями "ближнему кругу" губернатора-коммуниста Валентина Коновалова. Пожилой мужчина требует от политика объяснений относительно поведения молодого коммуниста. Местный житель напоминает Зюганову предвыборные заявления коммунистов, которые после избрания главы региона оказались ложными. Пенсионер также говорит о том, что у губернатора нет внятной экономической программы, а его "ближний круг" явно незаслуженно получил огромные премии.

— Вы не скупились на похвалу и громкие эпитеты в адрес кандидата от КПРФ. Вы назвали его честным и мужественным, а по результатам выборов заявили, что "люди проголосовали за человека, который умеет держать удар, держать слово и одновременно открытый". При этом вы заявляли о наличии у него конструктивной программы. К глубокому сожалению, ваши слова не имеют ничего общего с реальностью, — говорится в письме пенсионера, которое опубликовало издание "Хакасия информ".

По мнению пожилого человека, наибольший удар по доверию жителей Хакасии нанесли огромные премии "ближнему кругу" Коновалова. Он уверен, что эти действия опозорили республику на всю страну. Особенно он выделяет заместителя губернатора Хакасии Юлию Исмагилову, которая двумя распоряжениями Коновалова получила премию в размере 500% от ежемесячного оклада.

— Вопреки заявленным обещаниям сократить расходы на чиновничий аппарат в республике, новый глава выдаёт огромные премии заместителям и министрам, в то время как рядовые сотрудники министерств депремируются. <…> Сам Валентин Олегович, несмотря на ваши заявления о его честности, мужественности и открытости, никак не прокомментировал ситуацию. <…> Чем объясняется подобная щедрость республиканских властей на фоне гигантской дыры в бюджете и массы проблем, требующих финансов и скорейшего решения? — спрашивает пенсионер у Зюганова.

Напомним, что перед Новым годом Коновалов выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации. Среди премируемых — 15 человек, в том числе замы Коновалова и министры. Заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова, к примеру, получила по итогам года премию в размере 300% ежемесячного оклада. А другим распоряжением она премирована ещё на 200%. В общей сложности чиновница получила миллион рублей.

А ранее стало известно, что замминистра финансов Хакасии Галина Спиридонова лишилась своей должности после того, как возмутилась тем, что чиновникам назначили вознаграждение в размере 200–500 процентов от ежемесячного оклада.