Путин выразил соболезнования в связи со смертью кинооператора Бориса Соколова

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Путин выразил соболезнования в связи со смертью кинооператора Бориса Соколова

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Фото: © Wikipedia   

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной фронтового кинооператора Бориса Соколова, который ушёл из жизни 17 января. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

— Легенда отечественного кинематографа, кинодокументалистики Борис Александрович принадлежал к героическому поколению фронтовиков. Его работы — это уникальное наследие, настоящая историческая летопись, в которой запечатлены для потомков кадры кинохроники Великой Отечественной войны, Парада Победы 1945 года, сохранены яркие моменты жизни нашей страны в ХХ веке, переданы дух и атмосфера целой эпохи, — говорится в телеграмме.

Ранее Лайф сообщал, что фронтовой кинооператор Борис Соколов скончался на 99-м году жизни 17 января. Прощание с ним пройдёт 21 января в Доме кино в Москве.

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