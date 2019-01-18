Сипягин заявил, что не знает о неуплате налогов своим заместителем

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Сипягин заявил, что не знает о неуплате налогов своим заместителем

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На прошлом месте работы — в администрации Нижегородской области — Александр Байер стал фигурантом скандала.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что не знает о долгах по налогам врио вице-губернатора по ЖКХ Александра Байера.

В ходе пресс-конференции, посвящённой ста дням у власти, Сипягин рассказал о команде профессионалов, которую он набрал в администрацию региона. Один из журналистов, присутствующих на встрече, заявил, не все из них могут отличаться безупречной биографией. Так, врио вице-губернатора Байер, работая в администрации Нижегородской области, стал фигурантом скандала с неуплатой налогов.

На это замечание глава Владимирской области ответил однозначно.

— Какие-то факты по неуплате налогов — я не в курсе, — сказал Сипягин.

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