В "Энергомаше" опровергли сообщения о дефектах в ракетных двигателях РД-191

НПО "Энергомаш" сообщил на своём сайте, что распространённая в СМИ информация о том, что нестабильность в работе двигателей РД-191 может разрушить ракету "Ангара", не соответствует действительности.

Ранее Лайф приводил сообщение РИА "Новости", согласно которому у двигателей РД-191, установленных на ракеты-носители "Ангара", работа на малой мощности происходит с вибрацией, которая может уничтожить всю ракету.

— АО "НПО Энергомаш" разработало комплекс мероприятий, внедрение которых обеспечило устойчивую работу двигателя РД-191 и его соответствие требованиям ТЗ. Двигатель — это живой организм, и любой разработчик постоянно занимается его совершенствованием. Тем более что двигатель РД-191 планируется использовать не только в семействе РН "Ангара", но и в РН "Амур". На сегодня <...> изготовлено и поставлено в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 5 лётных комплектов, из которых 6 двигателей отработали без замечаний в составе РН "Ангара" лёгкого и тяжёлого классов, — сообщает предприятие.

В научно-производственном объединении добавили, что изготовление и объём испытаний при создании двигателя РД-191 показывают, что двигатель соответствует всем требованиям поставленного техзадания.