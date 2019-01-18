В Новороссийске пьяный водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Сейчас обе пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Уголовное дело пока что не возбуждено.

В Новороссийске водитель в нетрезвом состоянии сбил двух школьниц, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом РИА "Новости" рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали две девочки 2008 года рождения. Сейчас они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В отношении водителя был составлен протокол о езде в нетрезвом состоянии. Уголовное дело пока не возбуждено.