В Новороссийске пьяный водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе

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В Новороссийске пьяный водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Сейчас обе пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Уголовное дело пока что не возбуждено.

В Новороссийске водитель в нетрезвом состоянии сбил двух школьниц, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом РИА "Новости" рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали две девочки 2008 года рождения. Сейчас они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В отношении водителя был составлен протокол о езде в нетрезвом состоянии. Уголовное дело пока не возбуждено.

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