"Не тот путь". Лукашенко заявил, что столкнуть белорусов и россиян невозможно

Глава союзного государства также напомнил свою фразу 20-летней давности, что белорусы — это русские со знаком качества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что столкнуть белорусов и русских не удастся, несмотря на некоторые попытки сделать это. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Выступая на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, Лукашенко поделился тем, что его особенно тревожит. Речь при этом зашла не о налоговом манёвре, а о попытках проиллюстрировать в СМИ нападки на русских в Белоруссии.

В частности, глава республики напомнил случай, когда произошёл конфликт в метро, одним из участников которого был россиянин. Ситуация быстро получила резонанс в Сети.

— Когда я прочитал это, немедленно поручил разобраться… Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух белорусов… Притом он быстро был снят на видео… и вброшен в Интернет, — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что участниками конфликта оказались именно белорусы.

— Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть — белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится, — добавил Лукашенко.

Президент также напомнил свою фразу 20-летней давности, что белорусы — это русские со знаком качества.