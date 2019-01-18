Новый свод правил, касающийся систем газопотребления, вступит в силу в июне нынешнего года.

Минстрой РФ постановил оснащать новостройки газовыми сигнализациями и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Утверждённый новый свод правил "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" устанавливает правила проектирования систем газопотребления в жилых домах. Согласно этому документу, в новостройках должны быть установлены "легкосбрасываемые конструкции", в частности окна. Таким образом удастся снизить давление при взрыве газа, а также повысить устойчивость зданий.

— Системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в многоквартирных жилых зданиях должны быть установлены в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования, — говорится в сообщении.

Новый свод правил вступит в силу 6 июня 2019 года. В ведомстве считают, что требований безопасности, указанных в документе, будет достаточно, чтобы избежать взрывов бытового газа.