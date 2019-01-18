Патриарху Кириллу присвоили звание почётного профессора РАН

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присвоили звание почётного профессора РАН. В Российской академии наук сообщили, что торжественная церемония состоится 22 января. Об этом передаёт ТАСС.
— Патриарху Кириллу присвоено звание почётного профессора РАН, — сказал представитель Российской академии наук.
Помимо главы РПЦ почётное звание присвоено спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Новых почётных профессоров РАН представит вице-президент РАН Юрий Юрьевич Балега.
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