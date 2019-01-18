"На равных условиях". Лукашенко выступил за общую валюту России и Белоруссии

Читайте также

"На равных условиях". Лукашенко выступил за общую валюту России и Белоруссии

609

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в пользу единой с Россией валюты. Однако это должна быть действительно общая валюта, а не российский рубль.

— Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то, опять же, с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России, — сказал Лукашенко, которого цитирует Sputnik Беларусь.

При этом он подчеркнул, что введение общей валюты должно проходить при равных условиях и равном подходе.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×