"На равных условиях". Лукашенко выступил за общую валюту России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в пользу единой с Россией валюты. Однако это должна быть действительно общая валюта, а не российский рубль.

— Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то, опять же, с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России, — сказал Лукашенко, которого цитирует Sputnik Беларусь.

При этом он подчеркнул, что введение общей валюты должно проходить при равных условиях и равном подходе.