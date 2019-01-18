Минобороны: Данные о спасении второго лётчика Су-34 не подтвердились

Поисково-спасательная операция продолжается. Первого лётчика уже эвакуируют в Хабаровск.

В Минобороны РФ заявили, что прежняя информация о спасении второго лётчика упавшего Су-34 не подтвердилась. Поисково-спасательная операция продолжается.

— Прежняя информация об обнаружении и спасении второго лётчика, к сожалению, не подтвердилась, — сообщили в военном ведомстве.

В МО РФ пояснили, что спасли пока только штурмана. Его эвакуируют в Хабаровск на самолёте Ан-26. Состояние лётчика удовлетворительное.

Ранее в военном ведомстве говорили, что спасли и второго пилота. В министерстве даже отмечали, что его состояние также удовлетворительное.

Напомним, два истребителя Су-34 коснулись друг друга в воздухе на Дальнем Востоке над акваторией Японского моря, в 35 километрах от берега. Оба самолёта были без боекомплекта, экипажи катапультировались. Известно, что один истребитель вернулся на базу в Хурбе. Другое воздушное судно, предположительно, упало в море.