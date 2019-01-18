Признанные лидеры. Путин поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой на "Дакаре"

Глава государства также отметил символичность этого триумфа в год 50-летия Камского завода.

Президент России Владимир Путин поздравил с победой на ралли "Дакар-2019" экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Поздравляю вас с триумфальным выступлением на знаменитом "Дакаре". Наши экипажи в классе грузовиков по традиции являются признанными лидерами этого авторитетного и престижного ралли, — отметил Путин.

Российский лидер также обратил внимание на высокий уровень соперников, однако, несмотря на это, российская команда продолжает оставаться на лидирующих позициях.

Глава государства обратил внимание и на символичность этой победы, которая выпала на год 50-летия Камского автомобильного завода. Триумф стал результатом работы слаженной команды, а также её болельщиков.

— Желаю новых спортивных достижений и удачи, — подытожил Путин.

Ранее Лайф рассказывал, что экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу в ралли "Дакар-2019". Второе место занял его партнёр по команде Дмитрий Сотников. Тройку замкнул голландец Жерар де Рой.