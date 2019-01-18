На Ставрополье ветеран ВОВ умерла после разбойного нападения

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В Ставропольском крае неизвестные избили и ограбили ветерана Великой Отечественной войны — 97-летнюю пенсионерку, которая в последствии скончалась от полученных травм. Об этом сообщает сайт краевого СУ СК РФ.

— По данным следствия, в селе Курсавка вечером 10 января текущего года предположительно двое неизвестных через окно проникли в домовладение одинокой пожилой женщины — ветерана Великой Отечественной войны, накрыли её одеялом, избили по голове, похитили паспорт, деньги и скрылись, — говорится в сообщении.

Через два дня женщина скончалась от полученных травм. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование преступления взял под свой контроль руководитель краевого СУ СК РФ.