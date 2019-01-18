В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении

В Норвегии задержали гражданина РФ по подозрению в нападении в Осло. Об этом сообщает издание NRK.

По данным издания, инцидент произошёл вечером в четверг, 17 января. Подозреваемый набросился на девушку с ножом. В настоящий момент её состояние оценивается как критическое.

По словам главы полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд, задержанный на допросе заявил, что он планировал террористическую атаку и намеревался убить больше людей.

По данным издания, 20-летний гражданин РФ в тот же день прибыл в Норвегию из Швеции.