"В состоянии заработать". Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит денег у РФ

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"В состоянии заработать". Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит денег у РФ

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Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не просит денег у России. По его словам, республика сама способна заработать, однако хочет с РФ равных условий "для субъектов хозяйствования и людей".

— Мы в состоянии их заработать. Если мы создали общий рынок, мы, небольшая страна, и гигант Россия. Вы что, боитесь конкуренции? Давайте на этом рынке конкурировать. Нет, надо палки в колёса. Во-вторых, все договоры, которые мы подписывали… Мы что требовали — равных условий, — заявил Лукашенко.

При этом Минск хочет добиться компенсации за налоговый манёвр в нефтяной сфере России, который приведёт к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Белоруссия оценивает потери за этот год примерно в $383 млн. Москва не видит оснований для такой компенсации. В ответ Лукашенко пригрозил, что Россия может лишиться союзника в лице его страны.

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