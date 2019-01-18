В Москве женщина погибла после падения на неё снега с крыши

Отмечается, что погибшая проигнорировала требования работников и зашла за ограждение.

На юго-востоке Москвы женщина погибла после падения на неё снега с крыши. Об этом РИА "Новости" рассказали в префектуре ЮВАО.

Инцидент произошёл в районе 13:00 18 января около дома № 3 в Танковом проезде. Сообщается, что погибшая зашла за ограждение, которое было установлено на время проведения работ по очистке крыши. При этом сотрудник ГБУ "Жилищник" района Лефортово всячески пытался остановить женщину.

Однако она проигнорировала его требование, оттолкнув сотрудника компании. В этот момент на неё упала глыба снега, в результате чего женщина погибла. Сотрудник "Жилищника" с травмами доставлен в больницу.