За последние два года газ на Украине подорожал на 89%

Кроме того, весной ожидается очередное увеличение тарифов на газ. В этот раз — на 15%.

За последние два года стоимость газа на Украине выросла на 89%, стоимость угля — на 33%. Соответствующее заявление сделал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

— Стоимость угля с 2016 года по 2018–2019 годы выросла практически на 133% и составляет около 2800 гривен за тонну ($100). Аналогичная ситуация с газом, стоимость которого за этот период выросла на 89% (свыше $300), — сказал он во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Решение об очередном повышении цены на газ для населения было принято в октябре прошлого года в рамках исполнения обязательств перед МВФ. По словам премьера Украины Владимира Гройсмана, отказ от увеличения стоимости газа мог привести страну к дефолту. Согласно этому решению, цена газа для населения составляет 8550 гривен (20,2 тысячи рублей).

При этом уже весной нынешнего года стоимость газа вырастет на 15%, а следующее повышение цены запланировано на осень. В целом за год ожидается рост цены на 40%.