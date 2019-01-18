За пьянку на работе. Уволили дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании

Обвинившая троих полицейских в изнасиловании дознаватель из Уфы уволена из органов внутренних дел. Как сообщает пресс-служба УМВД по Башкирии, причина увольнения — распитие спиртного на рабочем месте. Вместе с ней лишилась должности еще одна дознавательница, которая проходит свидетельницей по делу об изнасиловании коллеги, а ранее рабочие места потеряли и главные обвиняемые.

— В ходе служебной проверки установлено, что двое сотрудниц подразделения дознания совместно с тремя руководителями подразделений республиканского МВД употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району, — говорится в сообщении ведомства.

В итоге в МВД приняли решение уволить девушек за поведение, которое порочит честь сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, что, по словам потерпевшей, три офицера надругались над ней прямо на рабочем месте, когда они распивали алкогольные напитки. Добавим, что высокопоставленные полицейские сейчас под арестом.