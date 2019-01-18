Минтранс: Движение поездов по Крымскому мосту может начаться раньше срока

Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал, что железнодорожное движение по Крымскому мосту на полуостров может начаться раньше намеченной даты.

— Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить проведение работ там, где это возможно. Если условия будут позволять, мы, несомненно, попробуем это сделать, — цитирует Дитриха РИА "Новости".

Лайф приводил сообщение инфоцентра "Крымский мост", согласно которому на сегодня, 18 января, выполнен первый километр рельсового пути главного хода, готово более 1,5 км станционных путей.

Одновременно со строительством железнодорожной части самого моста идёт строительство подходов к нему на берегах Крыма и Тамани: 18-километровый участок в Крыму и 40-километровый — на Тамани. Билеты на поезда в Крым поступят в продажу 9 декабря 2019 года.