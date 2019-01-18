Столкновение двух Су-34 квалифицировали как нарушение правил полётов

Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух самолётов Су-34. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по статье "Нарушение правил полётов и подготовки к ним".

По предварительной информации, два самолёта войсковой части 77983 выполняли плановые полёты.

Ранее Лайф рассказывал, что два истребителя Су-34 коснулись друг друга в воздухе на Дальнем Востоке над акваторией Японского моря, в 35 километрах от берега. Оба самолёта были без боекомплекта, экипажи катапультировались.