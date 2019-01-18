В Ростовской области мужчина напал на полицейского

Мужчина напал на полицейского на территории отдела полиции в Азовском районе Ростовской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
По данным пресс-службы, мужчина зашёл в отдел полиции в Азове и начал себя неадекватно вести. Правоохранители задержали его и передали в следственный отдел Следственного управления СК РФ по Ростовской области для дальнейшего разбирательства.
Сотрудник полиции пострадал при нападении. Детали случившегося не приводятся.
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