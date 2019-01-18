Насте Рыбке в изолятор вызвали скорую помощь

Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич), которую задержали в Шереметьево и доставили в изолятор временного содержания, вызвали скорую помощь. Как сообщает телеграм-канал Mash, у подозреваемой по делу о вовлечении в занятие проституцией высокая температура.

Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли) отправили в изолятор временного содержания Зябликово. Завтра их ждёт суд.

Как уже сообщал Лайф, Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в феврале 2018 года во время секс-тренинга в Таиланде, который, по версии местных властей, был незаконным. 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Вскоре они были депортированы из королевства. Накануне в московском аэропорту Шереметьево Рыбка и Лесли были задержаны по делу о вовлечении в занятие проституцией.