ЦБ дал рекомендации банкам по противодействию хакерам

При этом сразу несколько организаций заблокировали вредоносные письма. Работа продолжается в штатном режиме.

Центральный банк РФ дал рекомендации российским банкам по противодействию хакерской группировки Silence. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

— Банку России известно о данной атаке. Регулятор своевременно проинформировал о ней банки и дал рекомендации по противодействию, — отметили в ЦБ.

Вредоносная рассылка хакерской группировки Silence была зафиксирована 16 января. Количество получателей писем перевалило за отметку в 80 тысяч.

При этом Московский кредитный банк и "Райффайзенбанк" сумели заблокировать вредоносные письма. В результате атака хакеров никак не повлияла на работу банков.