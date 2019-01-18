Покататься хотели? В Москве украли более 200 тележек из магазина — видео

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Покататься хотели? В Москве украли более 200 тележек из магазина — видео

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Отмечается, что один из грабителей работал в супермаркете, где и было совершено преступление.

В Москве несколько местных жителей украли из магазина 235 тележек, которые планировали впоследствии сдать на металлолом. Видео кражи опубликовало столичное ГУ МВД.

На кадрах видно, как злоумышленники загружают награбленное в автомобиль "Газель". Отмечается, что один из них работал охранником в этом магазине, потому имел постоянный доступ к складским помещениям. О факте кражи сообщил работник службы безопасности магазина.

Сейчас уголовное дело возбуждено в отношении 22-летнего жителя Москвы по статье "Кража".

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