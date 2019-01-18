В России отзывают более 1,2 тысячи Porsche Panamera

Под отзыв попали автомобили, реализованные с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года.

Российский дилер Porsche ООО "Порше руссланд" отзывает 1236 автомобилей Panamera из-за проблем с программным обеспечением, которые могут блокировать усиление рулевого управления некоторое время, сообщает Росстандарт.

— Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что из-за ошибки в программном обеспечении функция усиления рулевого управления может оказаться недоступной на непродолжительное время. В этом случае для вращения рулевого колеса потребуется прилагать повышенные усилия. Функциональность усилителя рулевого управления полностью восстанавливается после выключения и последующего включения зажигания, — говорится в релизе ведомства.

Несмотря на то что все функции восстанавливаются после выключения и последующего включения зажигания, дилер просит вернуть авто для перепрограммирования блока управления электроусилителя руля. Все работы будут бесплатными.