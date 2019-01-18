Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил позитивную роль антироссийских санкций. В частности, они стали причиной роста рынка сельскохозяйственной техники.

— Объективности ради надо признать, что рост рынка всё-таки связан с увеличением сельхозпроизводства. А сельхозпроизводство увеличилось всё-таки потому, что мы перестали покупать продукцию, — сказал глава правительства во время посещения завода сельскохозяйственной техники "Клаас".

Он поясняет, что из-за санкций "кто-то что-то потерял, но кто-то и приобрёл", однако в этом случае Россия "точно приобрела".

Ранее плюсы от санкций отмечал и президент РФ Владимир Путин. Он говорил, что ограничительные меры Запада заставили Россию "включить мозги".