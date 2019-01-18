На Урале следователи объявили награду 3 млн руб. за поимку убийцы 30 пенсионерок

Преступления были совершены в 2011–2012 годах, при этом хищение имущества убитых не было целью злоумышленника.

Следственные органы объявили награду в размере трёх миллионов рублей за помощь в поимке преступника, подозреваемого в убийстве 30 пенсионерок. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте СУ СК РФ по Свердловской области.

Преступления были совершены на территории Республики Татарстан, Приволжского и Уральского федеральных округов в 2011–2012 годах. По версии следствия, получение имущества убитых не было целью злоумышленника.

— Во всех случаях жертвами преступлений были одиноко проживающие в хрущёвках женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Преступник, используя их доверие и представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой — например, поясом от халата потерпевшей, — говорится в сообщении.

За информацию, которая поспособствует поимке преступника, будет выплачено вознаграждение. Уточняется, что следствие гарантирует конфиденциальность тем, кто обратится с помощью.