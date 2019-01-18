Рябков заявил, что ультиматумы США по ДРСМД неприемлемы

В МИД также подчеркнули, что мировому сообществу необходимо приложить усилия для сохранения договора.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ультиматумы США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) неприемлемы. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам брифингов для иностранных дипломатов.

— Указано на необоснованность американских претензий в адрес России и неприемлемость ультимативных требований США, которыми там пытаются прикрыть собственное нарушение договора и линию на его окончательный слом, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, российская сторона заявила о необходимости усилий со стороны других стран по сохранению ДРСМД.