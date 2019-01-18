Росгвардия выявила факт поставки гнилой картошки в военную часть в Чечне

Военнослужащего, ответственного за это нарушение, уже отстранили от исполнения обязанностей.

Росгвардия выявила факт поставки гнилой картошки для военнослужащих одной из частей, расположенных в Чечне. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ.

— Данный факт выявлен в результате собственной внутренней проверки. Заключение и материалы этой проверки были направлены в военную прокуратуру, — сообщили в пресс-службе, добавив, что на основании материалов будет возбуждено уголовное дело.

Военнослужащего, ответственного за это нарушение, уже отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее в СМИ появилась информация, что в отношении заместителя командира спецназа "Авангард" Росгвардии полковника Олега Кондратьева завели уголовное дело из-за превышения полномочий во время приёма картофеля.