Блогер разбил "ягуар" и попросил подписчиков починить его бесплатно

Кроме того, молодой человек призвал неопытных водителей не садиться за руль спортивных авто.

Блогер Эдвард Бил разбил свой "ягуар" и ищет того, кто согласится бесплатно его починить. Видео разбитого автомобиля молодой человек опубликовал в "Инстаграме".

— Никогда в жизни не садитесь за руль спортивной машины без опыта, — посоветовал он подписчикам.

Он также обратился с просьбой о помощи, надеясь найти кого-то, кто поможет ему восстановить машину безвозмездно.

— Я ищу людей — тех, кто готов взяться за него и восстановить его полностью, бесплатно, на долгосрочной основе, — уточнил он.

Через какое-то время призыв был удалён. Нашёл ли блогер своего героя — неизвестно.