Кожемяко определит судьбу ФК "Луч"

Судьбу футбольного клуба "Луч" из Владивостока определит губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе клуба.
— Вчера состоялась встреча губернатора с руководством клуба и спонсорами, результат этой встречи будет известен 22 января, — отметили в пресс-службе команды, подчеркнув, что на встрече также присутствовали спонсоры "Луча".
Решение о дальнейших действиях будет принимать непосредственно Кожемяко.
Ранее появилась информация о том, что владивостокский "Луч" может сняться с первенства ФНЛ из-за долгов, сумма которых составляет более 200 млн рублей.
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