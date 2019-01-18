Кожемяко определит судьбу ФК "Луч"

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Кожемяко определит судьбу ФК "Луч"

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Фото: © Twitter / ФК «Луч» Владивосток

Глава Приморья держит ситуацию с командой на контроле после встречи со спонсорами и руководством клуба.

Судьбу футбольного клуба "Луч" из Владивостока определит губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе клуба.

— Вчера состоялась встреча губернатора с руководством клуба и спонсорами, результат этой встречи будет известен 22 января, — отметили в пресс-службе команды, подчеркнув, что на встрече также присутствовали спонсоры "Луча".

Решение о дальнейших действиях будет принимать непосредственно Кожемяко.

Ранее появилась информация о том, что владивостокский "Луч" может сняться с первенства ФНЛ из-за долгов, сумма которых составляет более 200 млн рублей.

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