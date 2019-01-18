Солиста российской группы ViVa номинировали на премию "Грэмми"

Художественный руководитель и солист российской группы ViVa Михаил Давыдов номинирован на премию "Грэмми" в категории "Лучшее хоровое исполнение". Об этом сообщает РИА "Новости".

— Давыдов принял участие в записи альбома духовной музыки "Научи мя оправданием твоим", который вышел летом 2016 года. Альбом номинирован в категории "Лучшее хоровое исполнение". Михаил исполнил произведение "Блажен муж", которое стало одним из самых ярких на альбоме, — говорится в сообщении.

Сам Давыдов заявил, что номинирование на "Грэмми" для него неожиданность. При этом, по словам артиста, самое главное — то, что, несмотря на напряжённость в отношениях между Россией и США, академия "Грэмми" оценила "профессионализм" и "душевность в работе".

61-я церемония вручения премии "Грэмми" пройдёт в Лос-Анджелесе 10 февраля.