Чубайс посоветовал Соловьёву "обтереться" в ответ на критику

По мнению председателя правления "Роснано", журналист хочет показать себя экспертом, который охотно вступает в любую дискуссию.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс ответил на критику телеведущего Владимира Соловьёва, который упрекнул его в некомпетентности.

Несколько дней назад Чубайс негативно отозвался о системе электроснабжения в РФ, подчеркнув, что из-за дешёвой электроэнергии россияне расходуют ресурсы слишком расточительно. На это Соловьёв заявил, что "Чубайс ни черта не понимает" и ему "даже лень посмотреть таблички".

В свою очередь глава "Роснано" обратил внимание на то, что ведущий не так понял предмет обсуждения. Он также с иронией назвал ведущего "экспертом", который охотно вступает в любую дискуссию.

— Вступили не туда, с вами это постоянно случается. Обтереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, я могу прислать) и снова вперёд! — написал Чубайс в "Фейсбуке".