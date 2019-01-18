Рогозин рассказал о проекте системы спутников "Государево око"

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Рогозин рассказал о проекте системы спутников "Государево око"

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что его ведомство представило новый проект — систему спутников дистанционного зондирования "Государево око", позволяющих видеть динамику изменения любых процессов на Земле.

— Сегодня мы представили новый проект, который мы считаем перспективным. После успешного пуска в декабре на космодроме Восточный мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли. Мы предлагаем проект, который называется "Государево око", мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле, — приводит ТАСС слова Рогозина.

В теории системой смогут воспользоваться спасатели, работники сельского хозяйства, а также органы власти для отслеживания строительства и изменения инфраструктурных объектов.

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