В Почте России рассказали о квартире своего главы стоимостью в 1 млрд рублей

Глава Почты России Николай Подгузов приобрёл в ипотеку квартиру в Москве стоимостью около 1 миллиарда рублей. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Отмечается, что большая часть средств была им получена в результате продажи другой недвижимости.

— Недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Подгузов приобрёл квартиру в столичном жилом комплексе Knightsbridge Private Park площадью 386 кв. м стоимостью около 1 млрд рублей.