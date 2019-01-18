"Не дай бог". Лукашенко опасается размещения ракет НАТО на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил беспокойство из-за возможного появления на Украине ракет Североатлантического альянса.
— Не дай бог там будут поставлены ракеты меньшей и средней дальности, — заявил Лукашенко на встрече с дипломатами.
Лукашенко также подчеркнул важность разрешения конфликта в Донбассе, назвав Украину одним из двух подарков, доставшихся Западу.
— Первый подарок — развал Советского Союза. Второй — Украина. Чего сегодня американцев упрекать? — заметил он.
Ранее Лайф писал о комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно возможной реакции России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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