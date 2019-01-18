Глава украинской "новой церкви" заявил, что не подчиняется Константинополю

По его словам, независимость от Константинополя гарантирована подписанным ранее томосом об автокефалии.

Глава украинской "новой церкви" "митрополит" Епифаний заявил, что, согласно томосу об автокефалии, новая церковная структура не подчиняется Константинополю.

— Этот документ — томос — чётко показывает, что мы являемся независимой автокефальной Святейшей церковью Украины. Согласно томосу мы занимаем почетное 15-е место среди других поместных православных церквей, — приводит его слова агентство "Укринформ".

По словам Епифания, утверждения о том, что "новая церковь" зависит от Константинополя, идут от врагов новообразованной структуры.

Напомним, 6 января Константинополь передал Украине томос об автокефалии "новой церкви". В документе прописаны ограничения, делающие структуру зависимой от Константинопольского патриархата. Например, её юрисдикция ограничена территорией, она не может самостоятельно ставить епископов или основывать приходы за границей.