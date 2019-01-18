Глава Петербурга освободил от должностей четырёх вице-губернаторов

Читайте также

Глава Петербурга освободил от должностей четырёх вице-губернаторов

3

Фото: © РИА "Новости" / Илья Тимин

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемых должностей четырёх вице-губернаторов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По собственному желанию должности покинули вице-губернатор города Михаил Кучерявый и руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

Также от должностей вице-губернатора были освобождены Константин Серов и Сергей Мовчан, которые назначены советниками Беглова.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×