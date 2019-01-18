Глава Петербурга освободил от должностей четырёх вице-губернаторов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемых должностей четырёх вице-губернаторов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По собственному желанию должности покинули вице-губернатор города Михаил Кучерявый и руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Также от должностей вице-губернатора были освобождены Константин Серов и Сергей Мовчан, которые назначены советниками Беглова.
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