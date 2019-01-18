В Москве пройдёт выставка современного искусства "Актуальная Россия"

Организаторы предлагают гостям поучаствовать в "тотальном квесте", где каждому предстоит пройти "тест на взрослость".

В Москве пройдёт ежегодная выставка современного искусства в рамках проекта "Актуальная Россия". Экспозиция откроется 28 января во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Её организаторами являются Творческий союз художников России и Фонд развития современного искусства при поддержке государственного музейно-выставочного центра "Росизо".

Организаторы подготовили масштабную экспозицию на тему "Взрослый выбор". В её рамках будут объединены различные знаковые произведения и новые работы современных художников, в том числе и мультимедийные произведения. При этом каждый зритель получит возможность собрать персональную галерею в собственном смартфоне при помощи специального приложения.

— В культуре начала нашего века взрослый, несущий ответственность за себя и других, — фантастический конструкт. Социальная группа "взрослые" ускользает от определения. Но взрослые существуют! И во многом совокупность их решений определяет конфигурацию настоящего и, что ещё важнее, будущего, — поведали о концепции выставки организаторы.

Экспозиция расположится в семи залах музея, в каждом из которых будет рассказываться своя история, при этом не обходя злободневные темы, будь то fake news, русские хакеры или же культурная идентификация. Узнав эти истории, каждый посетитель сможет ответить для себя, является ли он взрослым или нет.

— Историй этих ровно столько, сколько у выставки "Актуальная Россия" зрителей, готовых к свободному этическому и эстетическому выбору, — подчеркнули в пресс-службе.

Выставка продлится до 28 февраля.