Потеряла мужа и дочь. Жительница Донбасса может получить Нобелевскую премию мира

После того как в дом Анны Тув попал снаряд, её муж и 11-летняя дочь скончались. Сын получил множественные ранения, новорождённая девочка — контузию, а сама Анна потеряла руку.

Жительница Донбасса Анна Тув, у которой война отняла мужа и дочь, стала кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Её имя было названо на пресс-конференции в здании нижней палаты итальянского парламента, сообщила организация "Помогите спасти детей".

— История Анны Тув очень важна из-за того, что своей личностью она представляет страдания всего народа Донбасса. Она мать, она женщина, потерявшая мужа и дочь. Она физически пострадала от этой войны, лишившись руки. Благодаря нашей поддержке она может рассказывать о своём опыте, — заявил РИА "Новости" глава организации Эннио Бордато.

До войны Анна мирно жила вместе с мужем и троими детьми, но 26 мая 2015 года дом семьи попал под удар артиллерии ВСУ. Женщина рассказала, что они с мужем были абсолютно аполитичны и не думали, что однажды их семью разрушит трагедия.

После того как в дом Тув попал снаряд, её муж и 11-летняя дочь скончались. Сын получил множественные ранения, новорождённая дочь — контузию, а сама Анна потеряла руку.

Глава итальянской благотворительной организации, узнав о трагедии, посодействовал проведению операции по установке бионического протеза.

Отмечается, что сбор подписей в поддержку женщины проходит на сайте ассоциации. Официальная заявка должна быть направлена в Нобелевский комитет к концу февраля.

Сама женщина надеется, что получит возможность выступить на сессии Совета ООН по правам человека.