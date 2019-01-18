Россиянина, который решил ограбить банк на Шпицбергене, оставили под стражей

В Генконсульстве России на Шпицбергене рассказали, что 29-летний россиянин, который 21 декабря прошлого года совершил попытку вооружённого ограбления банка в Лонгйирбюене, останется под стражей решением суда.

— 18 февраля суд Северного Тромса продлил срок задержания российскому гражданину, совершившему 21 декабря 2018 г. попытку вооружённого ограбления банка в Лонгйирбюене (Шпицберген). По оценке назначенного норвежского адвоката, суд по существу дела может состояться до конца февраля. Росгражданин чувствует себя хорошо, жалоб на содержание нет, просьб об оказании ему консульской помощи не высказывает, — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Ранее Лайф рассказывал, что на Шпицбергене мужчина взял напрокат ружьё, а в банке стал требовать 70 тысяч крон (более полумиллиона рублей).