"Пятизвёздочный отель!" Настя Рыбка сравнила ИВС "Зябликово" и тюрьму в Таиланде

По словам Рыбки, россияне из её компании всё время конфликтовали с местными заключёнными. Причины были простые: всем не хватало места в камере, поэтому доходило до драк.

Члены общественной наблюдательной комиссии по Москве посетили Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), которая после прилёта из Таиланда была задержана в аэропорту Шереметьево. Рыбка и секс-тренер Алекс Лесли (Александр Кириллов) содержатся в ИВС ОМВД по району Зябликово. Наблюдателям Рыбка поведала об ужасах пребывания в тюрьме Таиланда.

— Здесь просто космос. Пятизвёздочный отель. Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще, если сравнивать местные условия и тайские, там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры, — цитирует слова Рыбки "Московский комсомолец".

Она добавила, что вся тюремная еда в Таиланде — это чашка риса в день, от которого отказывались даже тайцы.

Напомним, 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. После депортации в Россию Рыбка и Лесли были задержаны по делу о вовлечении в занятие проституцией.