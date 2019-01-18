Забрали игрушки у больных детей. Охранники ограбили хоспис в Москве

Сотрудников ЧОПа подозревают в похищении игрушек, которые волонтёры передали в детский хоспис.

Двоих сотрудников частного охранного предприятия в Москве задержали по подозрению в краже игрушек, которые предназначались тяжелобольным детям. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

Инцидент произошёл на складе в Преображенском районе. Помещение принадлежит детскому хоспису. Камеры наблюдения зафиксировали, как чоповцы рассматривают, а затем уносят в руках сложенные там новые игрушки.

Заведено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемым может грозить до пяти лет тюрьмы. Похищенные игрушки найдены, в ближайшее время их вернут хоспису.