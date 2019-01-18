Неужели уедет? Смолов вошёл в топ-5 форвардов, которые могут усилить "Реал"

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Неужели уедет? Смолов вошёл в топ-5 форвардов, которые могут усилить "Реал"

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Фёдор Смолов. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

По мнению испанской прессы, нападающий московского "Локомотива" подходит под стиль игры тренера "сливочных" Сантьяго Солари.

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов вошёл в пятёрку форвардов, которые могут усилить мадридский "Реал" в зимнее трансферное окно.

Соответствующий список был составлен журналистами издания AS. Кроме игрока сборной России в него попали француз Оливье Жиру из "Челси", колумбиец Радамель Фалькао из "Монако", голландец Бас Дост, играющий за лиссабонский "Спортинг" и аргентинец Эмилиано Сала, выступающий в составе французского "Нанта".

По мнению журналистов, эти пять игроков наиболее подходят под тот стиль игры, который "королевскому клубу" ставит главный тренер Сантьяго Солари.

Смолов перешёл в "Локомотив" в августе 2018 года из "Краснодара". В составе "железнодорожников" он провёл 14 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.

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