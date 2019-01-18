Морозы усилятся. Стало известно, какие сюрпризы готовит погода москвичам

Похолодание придёт в столичный регион в ночь с 18 на 19 января, а к концу следующей недели температура воздуха понизится на пять градусов ниже климатической нормы.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Лайфом рассказала, какая погода ожидает москвичей на следующей неделе.

Похолодание начнётся в ночь с 18 на 19 января. По её словам, уже к концу следующей недели температура воздуха понизится в среднем на 5 градусов ниже климатической нормы.

— Завтра ещё сохранится местами небольшой снежок, и все следующие дни фон температуры будет снижаться как за счёт ночной, так и за счёт дневной температуры, — отметила Позднякова.

Она также добавила, что 22 января в столичном регионе минимальная температура воздуха составит -15... -20 градусов. При этом столбики термометров не поднимутся выше -10... -15 градусов.

Ранее Лайф писал о приближении крещенских морозов.