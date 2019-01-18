Медведев подписал документ об увеличении субсидий на сельхозтехнику

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении субсидий на покупку сельскохозяйственной техники. Об этом он сообщил на совещании в Краснодаре.
— Лимит объёма субсидий корректируется в том числе в зависимости от численности персонала, — сказал глава правительства.
Для аграрных предприятий, где работают от 75 до 500 человек, субсидии выросли втрое: с 5% до 15%. Для производств с численностью персонала от 500 до 1000 человек субсидии увеличили с 12,5% до 20%.
Кроме того, теперь государство будет выделять деньги для производства и обработки льна, отметил премьер.
По словам Медведева, на субсидии для покупки сельхозтехники в федеральном бюджете заложено 8 миллиардов рублей.
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