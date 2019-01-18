Правительство поддержало законопроекты о фейках и оскорблении госсимволов

После одобрения правительства законопроекты будут рассмотрены Комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Правительство направило положительные отзывы к законопроектам о фейках и оскорблении институтов власти и общества РФ. Об этом сообщил глава Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

— Ввиду того, что со стороны правительства получены положительные заключения на эти законопроекты, они будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета в понедельник, — сказал Левин.

Напомним, в декабре прошлого года в Госдуму на рассмотрение были внесены законопроекты, предусматривающие ответственность за распространение в Интернете недостоверной информации, а также материалов, выражающих в неприличной форме явное неуважение к Конституции Российской Федерации, обществу, государству, официальным государственным символам и государственным органам.