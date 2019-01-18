Авиарейс до Махачкалы вернётся в Москву из-за ухудшения здоровья пассажира

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Авиарейс до Махачкалы вернётся в Москву из-за ухудшения здоровья пассажира

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Фото: © РИА "Новости"/Максим Блинов

Самолёт придётся посадить во Внуково с сильным превышением максимально допустимой массы.

Пассажирам рейса Москва — Махачкала придётся вернуться в аэропорт Внуково. Одному из них внезапно стало плохо во время полёта, и экипаж развернул лайнер обратно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Победа".

Сообщается, что предстоит приземлиться со значительным превышением посадочной массы, то есть самолёт не успел израсходовать достаточно топлива.

Как ранее писал Лайф, в декабре 2018 года летевший в США самолёт British Airways пришлось вернуть в Лондон из-за буйного пассажира, которого даже пришлось пристегнуть к креслу наручниками.

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