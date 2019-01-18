Схватила за горло. Мать школьника набросилась на учителя в Барнауле

Женщина вышла из себя после того, как педагог сделала замечание насчёт успеваемости её сына.

Жительнице Барнаула предъявили обвинение в угрозе убийством школьного учителя, сообщили в прокуратуре Алтайского края. Мать ученика начальных классов напала на классного руководителя своего сына.

По данным следствия, педагог заявила о неуспеваемости ребёнка и дала женщине несколько рекомендаций. Мать школьника в ответ высказала претензии по поводу организации новогоднего праздника для детей. А после этого вцепилась учителю в шею и начала угрожать убийством.

В момент инцидента рядом была ещё одна учительница, она остановила женщину. Теперь той грозит до двух лет тюрьмы.