Схватила за горло. Мать школьника набросилась на учителя в Барнауле

Читайте также

Схватила за горло. Мать школьника набросилась на учителя в Барнауле

354

Фото: © РИА "Новости"/Александр Кряжев

Женщина вышла из себя после того, как педагог сделала замечание насчёт успеваемости её сына.

Жительнице Барнаула предъявили обвинение в угрозе убийством школьного учителя, сообщили в прокуратуре Алтайского края. Мать ученика начальных классов напала на классного руководителя своего сына.

По данным следствия, педагог заявила о неуспеваемости ребёнка и дала женщине несколько рекомендаций. Мать школьника в ответ высказала претензии по поводу организации новогоднего праздника для детей. А после этого вцепилась учителю в шею и начала угрожать убийством.

В момент инцидента рядом была ещё одна учительница, она остановила женщину. Теперь той грозит до двух лет тюрьмы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×